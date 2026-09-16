Смертельная авария и пробка на Ростовском шоссе: страшное лобовое

В сторону выезда – практически от Офицерского сквера до Талалихина. Как сообщает полиция Краснодара,на шоссе произошла смертельная авария.
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