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Совбез ООН не принял резолюцию России по Мали

Совет Безопасности ООН не принял проект российской резолюции, которая предлагала в последний раз продлить действующие с сентября 17-го года санкции против Мали на год, а также распустить группу экспертов, следящих за исполнением ограничительных мер.

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