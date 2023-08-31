Совбез ООН не принял резолюцию России по Мали

Совет Безопасности ООН не принял проект российской резолюции, которая предлагала в последний раз продлить действующие с сентября 17-го года санкции против Мали на год, а также распустить группу экспертов, следящих за исполнением ограничительных мер.
Совет Безопасности ООН не принял проект российской резолюции, которая предлагала в последний раз продлить действующие с сентября 17-го года санкции против Мали на год, а также распустить группу экспертов, следящих за исполнением ограничительных мер.
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