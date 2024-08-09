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«Крым не вернуть». Невеста убитого нациста Да Винчи не верит в победу Киева

«Крым не вернуть». Невеста убитого нациста Да Винчи не верит в победу Киева

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Комментарии
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игорь золотарев
Ну раз оно так сказало...теперь мне чуточку спокойнее.
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1 час.
Семен Демин
Да. Если на Украине сохранится нынешняя власть, то от Украины ничего не останется. Украина нужна только России, но она воюет с ней.  Это безумие.
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21 мин.
Валерий Фоменков
То, что бывшей (уже) Украине ни вернуть Крым, ни, тем более, победить такую Великую страну, как Россия, никогда не удастся, было известно изначально. Россия - это не какие-то там США, Англия и, уж тем более, не Франция или Польша. Отрадно то, что несостоявшаяся невеста этого кацубалы и ей подобные начали немного прозревать. То, что у бандер-овец отсутствует мозг - факт общеизвестный. Но радует, что хоть какое-то подобие извилин начинает подавать небольшие признаки умственной деятельности.
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18 мин.

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