«Крым не вернуть». Невеста убитого нациста Да Винчи не верит в победу Киева

Да. Если на Украине сохранится нынешняя власть, то от Украины ничего не останется. Украина нужна только России, но она воюет с ней. Это безумие.

Валерий Фоменков

То, что бывшей (уже) Украине ни вернуть Крым, ни, тем более, победить такую Великую страну, как Россия, никогда не удастся, было известно изначально. Россия - это не какие-то там США, Англия и, уж тем более, не Франция или Польша. Отрадно то, что несостоявшаяся невеста этого кацубалы и ей подобные начали немного прозревать. То, что у бандер-овец отсутствует мозг - факт общеизвестный. Но радует, что хоть какое-то подобие извилин начинает подавать небольшие признаки умственной деятельности.