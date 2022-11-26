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Алаев о лучших игроках первой части сезона РПЛ: «Выделил бы Промеса. Также много ярких имен – Сычевой, Каштанов, Пиняев, Сильянов. Приятно, что появляются новые звезды»

Президент РПЛ назвал лучших игроков первой части сезона.  – Кто, на ваш взгляд, лучший игрок года в РПЛ? – Я бы говорил о первой части чемпионата – матчи свежи в памяти, много ярких открытий.

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