Алаев о лучших игроках первой части сезона РПЛ: «Выделил бы Промеса. Также много ярких имен – Сычевой, Каштанов, Пиняев, Сильянов. Приятно, что появляются новые звезды»

Президент РПЛ назвал лучших игроков первой части сезона. – Кто, на ваш взгляд, лучший игрок года в РПЛ? – Я бы говорил о первой части чемпионата – матчи свежи в памяти, много ярких открытий.
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