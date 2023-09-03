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Стала известна важнейшая миссия генерала Суровикина от выполнения которой зависит безопасность российского неба

Стала известна важнейшая миссия генерала Суровикина от выполнения которой зависит безопасность российского неба

То есть очевидно что назрела острая необходимость решать эти вопросы. Впереди осенняя распутица, и конфликт скорее всего, как и в прошлом году из активной фазы, перейдет в пассивную.

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