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Царьград

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Вэнс предупредил о том, что из-за миграции Европе грозит саморазрушение

Вэнс предупредил о том, что из-за миграции Европе грозит саморазрушение

Вице-президент США Джей Ди Вэнс, говоря о будущем стран ЕС, спрогнозировал цивилизационный крах.Вице-президент США Джей Ди Вэнс считает, что Европа медленно, но верно движется к "цивилизационному самоубийству".

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