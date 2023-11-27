За год работы «Мобильная библиотека» Добролюбовки выдала более 4000 книг и журналов

В декабре 2022 года на период ремонта областная библиотека организовала обслуживание в Региональном центре патриотического воспитанияПока в основном здании учреждения продолжается капитальный ремонт, сотрудники библиотеки поставили перед собой цель не просто сохранить постоянных читателей, но и расширить их круг, «приблизиться» к каждому потенциальному пользователю, независимо от его возраста и физического состояния.