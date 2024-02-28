СК РФ возбудил почти 1,5 тыс. дел по обстрелам приграничных регионов России

Следственным комитетом (СК) России возбуждено уже свыше 1,4 тыс. уголовных дел по фактам обстрелов приграничных с Украиной территорий РФ и атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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