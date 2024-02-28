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СК РФ возбудил почти 1,5 тыс. дел по обстрелам приграничных регионов России

СК РФ возбудил почти 1,5 тыс. дел по обстрелам приграничных регионов России

Следственным комитетом (СК) России возбуждено уже свыше 1,4 тыс. уголовных дел по фактам обстрелов приграничных с Украиной территорий РФ и атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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