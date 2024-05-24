Мастер Джордж: создатель «Звездных войн» посоветовал не инвестировать в кинобизнес

Культовый режиссер «Звездных войн» и «Индианы Джонса», сооснователь Pixar Animation Studios и киностудии Lucasfilm Джордж Лукас прибыл на 77-й Каннский кинофестиваль, где 25 мая ему вручат «Золотую пальмовую ветвь» за вклад в кинематограф.