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Лидера КПРФ Геннадия Зюганова госпитализировали в ту же больницу, где лежит Жириновский

Лидера КПРФ Геннадия Зюганова госпитализировали в ту же больницу, где лежит Жириновский

Геннадий Зюганов. Фото rambler.ru Лидия Губина11 февраля стало известно, что глава коммунистической парии России Геннадия Зюганова госпитализировали в Центральную клиническую больницу в Москве.

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