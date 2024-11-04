Реакция Додона на итоги президентских выборов в Молдове

Действующий президент Молдовы Майя Санду смогла опередить своего оппонента Александра Стояногло только за счет голосования диаспоры в других странах, заявил бывший глава государства, председатель Партии социалистов Игорь Додон.
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