Дачников призвали расставить пиво по участку

Ловушки с приманкой из пива считаются одним из лучших средств от испанских слизней на даче. Расставить емкости с пенным напитком по участку призвал россиян кандидат биологических наук, член общественного совета Росприроднадзора Дмитрий Федоров, пишет РИА Новости.
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