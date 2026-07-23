Дачников призвали расставить пиво по участку

Ловушки с приманкой из пива считаются одним из лучших средств от испанских слизней на даче. Расставить емкости с пенным напитком по участку призвал россиян кандидат биологических наук, член общественного совета Росприроднадзора Дмитрий Федоров, пишет РИА Новости.