«Использует беззащитных людей»: Меркель обвинила Лукашенко в гибридной атаке на ЕС

Им дают визы на пребывание в Беларуси, чтоб до границы доехать. Там на несколько дней, они уже у мигрантов просрочены давно. Говорили по ТВ.

Что, старая, дождалась ответки? Так когда у тебя назначена фотосессия с этими иракцами?

Sergiy Che

Alla Minina Не понятно, почему мигранты получают белорусские визы в таком количестве? Их что, за туристов желающих Минск посмотреть принимают?

А ты видела визы которые они получают?? )) У Лукашенки уже лет 10 можно купить белорусскую визу прям в Аэропорту, если готов заплатить за них несколько тыщ. евро или доллариев (так через РБ в РФ в своё время попадали разные выдворенные из России граждане Грузии там и т.п. и тогда в ЕС эт никого не парило - только Москва Батьке "ай-яй-яй" говорила на такое, на что он конечно клал с пробором...)))))