«Использует беззащитных людей»: Меркель обвинила Лукашенко в гибридной атаке на ЕС

Об этом канцлер напрямую сказала Путину во время их уже второго за два дня телефонного разговора Фото: Global Look Press Ангела Меркель В ходе своего второго за два дня разговора с российским президентом Владимиром Путиным канцлер Германии Ангела Меркель сказала, что считает режим Александра Лукашенко виновником миграционного кризиса на белорусско-польской границе.
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Комментарии
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Юна
Alla Minina
Не понятно, почему мигранты получают белорусские визы в таком количестве? Их что, за туристов желающих Минск посмотреть принимают?
Им дают визы на пребывание в Беларуси, чтоб до границы доехать. Там на несколько дней, они уже у мигрантов просрочены давно. Говорили по ТВ.
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3 час.
Игорь Василевский
Что, старая, дождалась ответки? Так когда у тебя назначена фотосессия с этими иракцами?
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3 час.
Sergiy Che
Alla Minina
Не понятно, почему мигранты получают белорусские визы в таком количестве? Их что, за туристов желающих Минск посмотреть принимают?
А ты видела визы которые они получают?? )) У Лукашенки уже лет 10 можно купить белорусскую визу прям в Аэропорту, если готов заплатить за них несколько тыщ. евро или доллариев (так через РБ в РФ в своё время попадали разные выдворенные из России граждане Грузии там и т.п. и тогда в ЕС эт никого не парило - только Москва Батьке "ай-яй-яй" говорила на такое, на что он конечно клал с пробором...)))))
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1 час.
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