Врач Провоторова: после удаления миндалин можно есть сорбет

Мороженое можно есть после удаления миндалин для уменьшения отека и профилактики кровотечения. Однако не стоит есть сливочное мороженое, лучше отдать предпочтение сорбету или фруктовому льду, рассказала "Газете.
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