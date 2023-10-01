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Саммит «Центральная Азия — ФРГ». США подталкивают ЕС к инвестициям в страны «Группы Пяти»

Саммит «Центральная Азия — ФРГ». США подталкивают ЕС к инвестициям в страны «Группы Пяти»

29 сентября в Берлине начинается саммит ФРГ — Центральная Азия. Ставший уже привычным за последний год формат C5+1, с полей ГА ООН, где центральноазиатская «Группа Пяти» встречалась с Дж.

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