Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

9 957 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Пережогин
    Дай Бог этому РУССКОМУ Парню всего хорошего, и чтобы им не овладела гордыня, которая всегда вертится около славы, и н...Это уже вышак
  • федор
    Кому ты клоун на хер нужен. Процветай со своей Аргентиной дальше , ты обыкновенный терпила.Хавьер Милей в пи...
  • Валентина Литвяк
    Откуда, как появились такие парни?! Герои, красавцы, умные, умелые, смелые, как будто родились сразу воинами. Похоже ...«Каждый день моли...

Чернышенко заявил, что операторам связи не дадут бесконтрольно повышать тарифы

Чернышенко заявил, что операторам связи не дадут бесконтрольно повышать тарифы

Операторам связи не позволят бесконтрольно поднимать тарифы выше уровня инфляции. Об этом заявил заместитель председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко, отметив, что за ценообразованием внимательно следит Федеральная антимонопольная служба.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх