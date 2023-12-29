Чернышенко заявил, что операторам связи не дадут бесконтрольно повышать тарифы

Операторам связи не позволят бесконтрольно поднимать тарифы выше уровня инфляции. Об этом заявил заместитель председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко, отметив, что за ценообразованием внимательно следит Федеральная антимонопольная служба.
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