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Hyundai стал «самым опасным автомобилем» по мнению аналитиков из США

Hyundai стал «самым опасным автомобилем» по мнению аналитиков из США

Статистика показывает, что риски возрастают в спортивных и компактных автомобилях.В США Hyundai был назван «самым опасным автомобилем».

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