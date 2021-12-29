Заноза

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Кого призвал Путин «анализировать свое поведение»?

Кого призвал Путин «анализировать свое поведение»?

«СССР был создан Сталиным исходя из геополитической необходимости, а не по собственной прихоти или просьбе трудящихся» На матчах Кубка «Первого канала» сборная России по хоккею выступала в ретро-форме с надписью «СССР» в честь 75-летия отечественного хоккея, что повергло экс-премьера Финляндии Стубба в ступор, а экс-президента Эстонии Хендрика – в хандру: «Комбинация этих букв и стоящий за ней режим символизируют авторитарный империализм, убивший миллионы невинных людей» (Стубб).

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