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Поражение в Афганистане поставило точку в гегемонии США

Поражение в Афганистане поставило точку в гегемонии США

Неоднозначное решение США о выводе армии из Афганистана многие американцы сравнили с горьким унижением на мировом уровне.

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Алекс ZLOYBOY
Когда "исключительность и непререкаемость нашей компартии" всех в стране достало, она слиняла, как осенние листья на ветру... Пиндосы, со своей "исключительностью" пошли тоже по подобному пути... И так всех достали, что как говорили в верхушке 3-го рейха: "Тебе не столько хотят подать руку, сколько - подставить ногу"... Слепой сказал: посмотрим!.. Если пиндосы ещё этого не поняли - это их трудности... Не изучали "труды" тов. К.Пруткова, который однажды сказал: "Необъятного - не обнять!"...
Андрей Викторов
Alex Imen
Их гегемония началась с распадом СССР. Она всем стала надоедать, кроме холуйских правительств типа Украины. Ничего удивительного.
Евгений С
А кто сказал что это поражение? Кто знает истинные цели нахождения америкак в афгане и выполнены ли они? Давайте посмотрим под другим углом - цели поставленные выполнены, наркотрафик в рф и ес налажен, агентура создана, нужная информация собрана и пр. Все выполнено получается. А шумиха эта про поражение - часть информационного прикрытия, типа не трогайте нас, нам и так плохо. Что касаемо экстренной эвакуации - так оно так и задумано, чтоб не вывозить за свой счет из афгана расходный материал типа ставших ненужными местных холуев и так называемых союзников, типа хохлов....

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