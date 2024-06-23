А не потеряем ли мы ещё одно поколение?

Игорь Михайлович

сразу возникает вопрос - а они вообще есть у нас эти "ценности"? и если есть, то какие? к примеру, молодежь видит по тв всех этих чиновников, "патриотов", всяких киселёвых-соловьёвых, которые кричат в ток-шоу про этот патриотизм, про "загнивающий запад" и т.д. и в то же время они видят, что у всех этих "борцунов" с западом на том же западе построены/куплены поместья, детишки там пасутся и на историческую родину не собираются возвращаться, для которых РФ просто является вахтовым местом заработка. ну и как вы в таком случае собираетесь эти скрепы прививать молодёжи? ))