А вот интересно, как наше государство собирается доносить наши ценности, нашу точку зрения до молодого поколения? До тех, кому сейчас 16 – 18 – 22 плюс? Тех, кому сейчас 30 – 35, мы во многом потеряли: они росли в атмосфере махрового либерализма, когда даже в школьных учебниках про Сталинградскую битву был всего один абзац, зато им вовсю прививали «универсальные ценности»: им вбивали в голову, что у них есть одни сплошные права и никаких обязанностей.
А не потеряем ли мы ещё одно поколение?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Игорь Михайлович
сразу возникает вопрос - а они вообще есть у нас эти "ценности"? и если есть, то какие? к примеру, молодежь видит по тв всех этих чиновников, "патриотов", всяких киселёвых-соловьёвых, которые кричат в ток-шоу про этот патриотизм, про "загнивающий запад" и т.д. и в то же время они видят, что у всех этих "борцунов" с западом на том же западе построены/куплены поместья, детишки там пасутся и на историческую родину не собираются возвращаться, для которых РФ просто является вахтовым местом заработка. ну и как вы в таком случае собираетесь эти скрепы прививать молодёжи? ))
Ответить
6 час.
Андрей ПандовРихтер
Пока государство не начнёт раскулачивать олигархов и расстреливать коррупционеров - ни в какуб новую идеологию молодёжь не поверит. Почему поверили большевикам? Они стали уничтожать противников своих идей и тем доказали свою идейность. Другого пути нет. Сильное государство всегда стро тся на крови. Врагов нового не перевоспитывают, а уничтожают. Достойны жить на этом свете не все. Продолжим слюнявый гуманизм - погубим страну.
Ответить
6 час.
Юрий Золотарев
Что? Мораль общества будет формировать Говно-Макаревич???
Ответить
1 час.
Свежие комментарии