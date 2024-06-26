Очередной бунт местных против Земобилизации. Так в Черновицкой области жители одного из сел недовольны установкой блокпоста и приездом ТЦК.
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Очередной бунт местных против Земобилизации. Так в Черновицкой области жители одного из сел недовольны установкой блокпоста и приездом ТЦК.
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