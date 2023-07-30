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Что двигало украинской саблисткой Ольгой Харлан?

Что двигало украинской саблисткой Ольгой Харлан?

На чемпионате мира по фехтованию в Милане произошел скандал. После поединка 1/32 финала в соревновании саблисток победившая украинка Ольга Харлан нарушила правила, отказавшись пожать руку своей сопернице, россиянке Анне Смирновой.

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Комментарии
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Grandad
Почему пишут, что онна победила? Бой считается завершенным лишь после протокольного рукопожатия! Получается, что встреча не завершена и по вине одной из сторон, которая понинула место боя, бой не завершен. И так должно быть до изменения регламента.
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виктор школин
Предателей и на Украине не любят.
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ВЦ
Виталий Цуканов
Наше спортивное племя не племенное, а так, издержки природы и воспитания…
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9 мин.

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