35 фактов о глазах, которых вы не знали

ПолонСил.ру - социальная сеть здоровьяПрогресс35 фактов о глазах, которых вы не зналиРекомендуем всем офисным работникам почаще задумываться о состоянии зрения и хотя бы иногда делать зарядку для глаз.Вернуться к статье12НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьLora НекрасоваМы действительно видим мозгом. Подтверждением этому могут быть сны с очень ярким цветом, с необычными прекрасными живыми оттенками, которых не увидишь наяву. Когда видишь такой сон, хочется сказать, как это красиво, остановись, мгновение. Но, к сожалению, запечатлеть такую красоту во сне невозможно.Комментировать
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