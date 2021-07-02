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35 фактов о глазах, которых вы не знали

35 фактов о глазах, которых вы не знали

Рекомендуем всем офисным работникам почаще задумываться о состоянии зрения и хотя бы иногда делать зарядку для глаз.

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Lora Некрасова
Мы действительно видим мозгом. Подтверждением этому могут быть сны с очень ярким цветом, с необычными прекрасными живыми оттенками, которых не увидишь наяву. Когда видишь такой сон, хочется сказать, как это красиво, остановись, мгновение. Но, к сожалению, запечатлеть такую красоту во сне невозможно.

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