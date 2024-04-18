Продолжайте наступать: Жители Запада начали отговаривать Путина от "саммита мира"

Natalija Osminina

Что касается Ваших мечт, то в ПРИНЦИПЕ они принимаются, но хотелось бы, чтобы наши мечты были приближены к РЕАЛЬНОСТИ. И по крайней мере, чтобы это была реальность не на 100 лет вперед. Пока что мы можем ождать только снятия с США короны гегемона-она стала явно им жать. Все остальное по пунктам: 1. негров они вывозить не будут, как минимум потому что те- граждане США и их единственная родина- это США. 2. отдавать американские земли индейцам они тоже не будут, поскольку не осталось индейцев (их примерно 1,6 % населения страны), тем более таких, какие бы хотели и могли управлять государством. 3. Госдолг они отдавать не будут. И заставить их сделать это невозможно. Не забывайте, что это ядерная держава. Так что помечтать, конечно, не вредно, но лучше мечтать приземленнее.