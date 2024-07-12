Ученые назвали идеальное число сексуальных партнеров для мужчин и женщин

Заниматься сексом мужчины хотят чаще женщин Немецкие ученые выяснили, какое число сексуальных партнеров идеально для мужчин и женщин в течение жизни, сообщает телеканал "360" со ссылкой на научный журнал Social Psychological and Personality Science.
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