Страна и люди

9 520 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Мешков
    Старые литиевые аккумуляторы и батарейки не выбрасываем, организованно сдаём в РосСтат!🙂«Литиевый голод» ...
  • Митя Ерисанов
    уничтожать побольше этого холо мяса террористов бандеровских!ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ...
  • карюкалов вячеслав
    Этот результат основной.Киев признает: В ...

Соледар-Бахмут: ВСУ теряют по батальону в неделю

Соледар-Бахмут: ВСУ теряют по батальону в неделю

От огромных потерь запаниковали даже бандеровские духоподъемники Александр Ситников На фото: украинские военные в Бахмуте (Фото: Nicolas Cleuet/Keystone Press Agency/Global Look Press, архив) Проект WarGonzo сообщил, что наши вошли в центр Соледара.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх