Ельцин заявлял, что Россия «должна первой вступить в НАТО»

Ельцин заявил Клинтону в 94-м году, что Россия должна первой вступить в НАТО На встрече в Ново-Огарево в январе 1994 года Ельцин заявил, что Россия должна первой присоединиться к НАТО в случае расширения военного блока.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии