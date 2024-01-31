В Татарстане снова метель

В Татарстане 31 января ожидаются небольшой снег и слабая метель. МЧС предупреждает жителей Татарстана о возможной опасности обвала снега и льда с крыш зданий и склонов гор, а также обрыва линий электропередач.
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