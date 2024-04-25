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12 знаковых цитат великого актера Аль Пачино

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Сегодня, 25 апреля, празднует день рождения Аль Пачино, мощный актер и мужчина с большой буквы. Он стал олицетворением мужественности и секс-символом для многих поколений женщин и неизменным примером для подражания для мужчин.

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