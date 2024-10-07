В Камбодже вскрыли схему ввоза филиппинок в интересах торговли младенцами

Схему с ввозом филиппинок в Камбоджу для искусственного оплодотворения в интересах синдиката, занимающегося торговлей младенцами, вскрыл камбоджийский Национальный комитет по борьбе с торговлей людьми (NCCT).
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