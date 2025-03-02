Италия впервые за 10 лет вошла в тройку торговых партнеров России в Европе

Италия впервые с 2015 года вошла в тройку лидеров торговых партнеров России в Европе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные национальных статистических служб и заявления официальных лиц европейских стран.
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