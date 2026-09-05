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Аргументы и Факты

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Два офицера ВСУ ликвидированы ударами в Харьковской и Полтавской областях

Два офицера ВСУ ликвидированы ударами в Харьковской и Полтавской областях

Два старших офицера Вооруженных сил Украины ликвидированы в результате российских ударов в Харьковской и Полтавской областях.

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