Оранжевое море: вскоре на рынки Кубани хлынут мандарины из соседней Абхазии, урожай на этот раз хороший

Оранжевое море: вскоре на рынки Кубани хлынут мандарины из соседней Абхазии, урожай на этот раз хорошийИзвестная логическая цепочка «мандарины = Абхазия», столь же привычная в бытовом смысле, как и , например, «Мерседес = Германия», теперь дает сбой.
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