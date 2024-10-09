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Живая Кубань

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Оранжевое море: вскоре на рынки Кубани хлынут мандарины из соседней Абхазии, урожай на этот раз хороший

Оранжевое море: вскоре на рынки Кубани хлынут мандарины из соседней Абхазии, урожай на этот раз хороший

Оранжевое море: вскоре на рынки Кубани хлынут мандарины из соседней Абхазии, урожай на этот раз хорошийИзвестная логическая цепочка «мандарины = Абхазия», столь же привычная в бытовом смысле, как и , например, «Мерседес = Германия», теперь дает сбой.

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