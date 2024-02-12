Фигурист Мозалёв рассказал, почему перешёл в группу Этери Тутберидзе

В настоящее время спортсмен готовится к Спартакиаде. Петербургский фигурист Андрей Мозалёв решил перейти от Кирилла Давыденко к Этери Тутберидзе в первую очередь из-за моральных ощущений, а не спортивных результатов.
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