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Фигурист Мозалёв рассказал, почему перешёл в группу Этери Тутберидзе

В настоящее время спортсмен готовится к Спартакиаде. Петербургский фигурист Андрей Мозалёв решил перейти от Кирилла Давыденко к Этери Тутберидзе в первую очередь из-за моральных ощущений, а не спортивных результатов.

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