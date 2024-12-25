Нефтегазовый детектив: Зеленский обещал Европе «кузькину мать», и он ее устроил

Газовый вентиль в руках Украины заставит европейцев раскошелиться Ирина Мишина Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Материал комментируют: Игорь Юшков Вокруг манипуляций Украины с запретом на транзит российского газа кажется разворачивается политический скандал с детективным оттенком.
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