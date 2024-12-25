БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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  • Бендер Задунайский
    Давайте , хрюкалы чубатые , обожрите фиников . Даешь суомиголодомор !Финляндию прижало...
  • Коля Колянов
    А таджикам устроить 90годы в России, как они поступали с Русскими. А Запхулина вместе с ордой отправить назад и каза...Не только Абхазия...
  • Eduard
    Гоните преступных укров оттуда.Это преступники на 100%!Финляндию прижало...

Нефтегазовый детектив: Зеленский обещал Европе «кузькину мать», и он ее устроил

Нефтегазовый детектив: Зеленский обещал Европе «кузькину мать», и он ее устроил

Газовый вентиль в руках Украины заставит европейцев раскошелиться Ирина Мишина Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Материал комментируют: Игорь Юшков Вокруг манипуляций Украины с запретом на транзит российского газа кажется разворачивается политический скандал с детективным оттенком.

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