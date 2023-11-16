Лавров выступил за содействие сближению Латинской Америки и ЕАЭС

В ходе переговоров со своим коллегой из Венесуэлы Иваном Хилем Пинто, глава российского МИД Сергей Лавров выступил за продвижение диалога России с ведущими региональными объединениями и содействие сближению Латинской Америки и ЕАЭС.
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