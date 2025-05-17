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Русская авиация берёт небо: фронтовые дроны ВСУ теряют зрение и голос

Русская авиация берёт небо: фронтовые дроны ВСУ теряют зрение и голос

Русская авиация берёт небо: фронтовые дроны ВСУ теряют зрение и голос Ирина ВальковаВ последние недели ситуация на линии боевого соприкосновения в зоне СВО демонстрирует качественные изменения: российская оперативно-тактическая авиация усилила давление на узлы управления украинских беспилотных систем.

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