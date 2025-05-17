Русская авиация берёт небо: фронтовые дроны ВСУ теряют зрение и голос Ирина ВальковаВ последние недели ситуация на линии боевого соприкосновения в зоне СВО демонстрирует качественные изменения: российская оперативно-тактическая авиация усилила давление на узлы управления украинских беспилотных систем.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии