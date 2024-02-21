Совбез ООН не смог установить «немедленное прекращение огня» в секторе Газа

Совбез ООН в очередной раз не смог проголосовать за резолюцию, призывающую к немедленному прекращению огня между Израилем и ХАМАС в секторе Газа по гуманитарным причинам и для облегчения доставки помощи после того, как США применили право вето.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии