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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Геннадий Орлов: «Соболев и Глушенков напоминают дуэт Дзюбы и Азмуна по результативности. Они эффективны в атаке»

Комментатор Геннадий Орлов высказался об игре Александра Соболева и Максима Глушенкова после победы « Зенита » над «Балтикой» (3:2) в матче Альфа-Банк РПЛ .

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