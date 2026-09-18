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NYP: выигравший более $1 млрд в лотерею американец предпочел взять $450 млн

NYP: выигравший более $1 млрд в лотерею американец предпочел взять $450 млн

Американец, выигравший в лотерею Powerball более $1 млрд, выбрал единовременную выплату в размере $450 млн вместо получения полной суммы частями в течение 29 лет.

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