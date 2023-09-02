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Александр Тихонов про РПЛ: «Какая Премьер-лига? Это мусор. Прекратить тратить деньги на этот бесполезный проект и отдать хоккеистам»

Александр Тихонов про РПЛ: «Какая Премьер-лига? Это мусор. Прекратить тратить деньги на этот бесполезный проект и отдать хоккеистам»

«Постоянно задают вопросы по нашему футболу. Какая это Премьер-лига? Это мусор, где слово «премьер» надо убрать.

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