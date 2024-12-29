ПВО уничтожила украинскую ракету над Курской областью

В Курской области средствами ПВО была успешно ликвидирована ракета вооружённых сил Украины. Об этом сообщили в региональном правительстве через их Telegram-канал, отметив, что угроза была нейтрализована в воздушном пространстве региона.
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