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ПВО уничтожила украинскую ракету над Курской областью

ПВО уничтожила украинскую ракету над Курской областью

В Курской области средствами ПВО была успешно ликвидирована ракета вооружённых сил Украины. Об этом сообщили в региональном правительстве через их Telegram-канал, отметив, что угроза была нейтрализована в воздушном пространстве региона.

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