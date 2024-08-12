Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 862 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Viktor Myskov
    Провести проверку администрацию г. Химки на возможное получение взяток.Армянская диаспор...
  • Владимир Моргунов
    ПЛЕШИВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ ПОДПИСЫВАЛ ВСЕ, ЧТО РАЗРУШАЛО НАШУ ОБОРОНОСПОСОБНОСТЬ, ЗАРАБАТЫАЯ ШНОБЕЛЯ И КОЛЬЕ ДЛЯ РАЙКИ-ВОТ ЦЕ...Вот на что Путин ...
  • Сергей Б
    почему не озвучена должность и фамилия звонящего-просящего и его начальника, который дала команду подчиненному звонит...Армянская диаспор...

Политолог назвал неожиданную причину, почему Лукашенко направил танки на Украину

Политолог назвал неожиданную причину, почему Лукашенко направил танки на Украину

Лукашенко отправкой танков на украинско-белорусскую границу пытается оправдать соглашение об отводе войск с Киевом Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Президент Беларуси Александр Лукашенко направил танки к границе с Украиной для того, чтобы оправдать соглашение с Киевом, в ходе которого с граничащей территории были отведены вооруженные силы обеих стран.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх