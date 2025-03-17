Как выглядят идеально симметричные лица

ВП

Валерий Павлишин

Красота бабочки... или птички... Или навозного жука... Разве они не красивы? Обыватель использует тот же критерий симметричности и пропорциональности при оценке женской или мужской красоты. Внутреннюю красоту, красоту духа, он не видит...