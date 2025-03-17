Симметричные черты лица считаются одним из главных критериев красоты как у женщин, так и у мужчин. Но насколько справедлива эта теория? .
Как выглядят идеально симметричные лица
Комментарии
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ВП
Валерий Павлишин
Красота бабочки... или птички... Или навозного жука... Разве они не красивы? Обыватель использует тот же критерий симметричности и пропорциональности при оценке женской или мужской красоты. Внутреннюю красоту, красоту духа, он не видит...
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