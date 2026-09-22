ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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«Не «простое» ДТП»: 27-летней столичной «мажорке» грозит десятилетие в колонии из-за гибели байкера-бизнесмена в аварии с Bentley её мамы

«Не «простое» ДТП»: 27-летней столичной «мажорке» грозит десятилетие в колонии из-за гибели байкера-бизнесмена в аварии с Bentley её мамы

В свете деталей биографии девушки, попавшей в аварию на «люксовом» авто за несколько миллионов рублей, россияне в соцсетях сразу же начали писать и пожелания даме реального срока, и опасения, что они никогда не исполнятся.

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