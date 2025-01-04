"Слушаем и размышляем: Травмированные холодцом"

В современном мире стало популярным обращаться к психологам. Но стоит ли доверять свою психику каждому специалисту? Действительно ли у вас есть серьезные проблемы, или вами управляют модные тренды поп-психологии? Узнайте в новом выпуске "Слушаем и размышляем".