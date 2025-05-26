Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 814 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Пресняков
    Они топчут наши флаги,избивают наших граждан,отказываются воевать за Россию,а наше правительство им за это выделяет к...«Пусть плодятся в...
  • Ингерман Ланская
    ленен создал ваше государство? какое? где оно это ваше государство? ауууу, государство, ты где? как можно создать то,...«Ситуация с Ельци...
  • НИКОЛА ЧИРКОВ
    Звериные  выблюдки  и  сволочи,  я  желаю  чтобы  на  могилах  их  родителей  другие  люди   растоптали  могилы  этих...Потоптался на фла...

6 крупных городов России, где почти не живут русские

6 крупных городов России, где почти не живут русские

Уголок урбаниста В каких российских городах доля русского населения меньше 30%? Сейчас в многонациональной России насчитывается 1117 городов без учёта "новых регионов", в т.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх