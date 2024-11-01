Когда Голливуд показывает ядерную войну, то обязательно на горизонте возникают "ядерные грибы" при применении ядерного оружия.
Почему при ядерной войне не будет никаких "ядерных грибов"?
Комментарии
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Sergiy Che
Какая "полезная" информация...)))
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12 час.
Александр Пелимский
Ну во первых, гриб возникает после взрыва, когда погасла та "лампочка" которая даёт световое излучение, почти через десятки секунд! Ну и дальше по пунктам так же враньё, особенно про съёмки. Мой отец был участником учений в Тоцке, с применением ядерной бомбы.
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10 час.
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