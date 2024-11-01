Почему при ядерной войне не будет никаких "ядерных грибов"?

Александр Пелимский

Ну во первых, гриб возникает после взрыва, когда погасла та "лампочка" которая даёт световое излучение, почти через десятки секунд! Ну и дальше по пунктам так же враньё, особенно про съёмки. Мой отец был участником учений в Тоцке, с применением ядерной бомбы.