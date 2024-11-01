Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 740 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Геннадий Бережнов
    Одни слова, но не в них прелесть! И отбиваясь от вранья, нам делом некогда заняться, а им заняться бы ПОРА!О чём говорят меж...
  • Искандер
    Вооот... Я и говорю, что ты - блевотина ходячая. Но с гонором.Первый срочносборщик
  • Андрей
    Как говаривал один бич (их раньше много работало в геологии) - пусть сосет...у пожилого зайца, если уж хочет"Дали от ворот по...

Почему при ядерной войне не будет никаких "ядерных грибов"?

Почему при ядерной войне не будет никаких "ядерных грибов"?

Когда Голливуд показывает ядерную войну, то обязательно на горизонте возникают "ядерные грибы" при применении ядерного оружия.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Sergiy Che
Какая &quot;полезная&quot; информация...)))
Ответить
12 час.
Александр Пелимский
Ну во первых, гриб возникает после взрыва, когда погасла та &quot;лампочка&quot; которая даёт световое излучение, почти через десятки секунд! Ну и дальше по пунктам так же враньё, особенно про съёмки. Мой отец был участником учений в Тоцке, с применением ядерной бомбы.
Ответить
10 час.

Картина дня

наверх