Почему не будет больших скидок на новые автомобили в 2026 году

Заместитель генерального директора АГ «Авилон» Юлия Овчинникова рассказала, что скидки на автомобильном рынке до конца 2026 года сохранятся, но массовой распродажи, сопоставимой с прошлым годом, не ожидается.
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