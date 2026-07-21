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За рулем

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Почему не будет больших скидок на новые автомобили в 2026 году

Почему не будет больших скидок на новые автомобили в 2026 году

Заместитель генерального директора АГ «Авилон» Юлия Овчинникова рассказала, что скидки на автомобильном рынке до конца 2026 года сохранятся, но массовой распродажи, сопоставимой с прошлым годом, не ожидается.

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