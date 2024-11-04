В гонке за путевки в высшую лигу.

Допустив осечку в прошлом туре, футболисты ´Белшины´ поставили себя в трудное положение. Теперь помимо того, что нужно набирать три очка в каждом оставшемся матче, еще необходимо ожидать, что кто-то из участников гонки за первые позиции в турнирной таблице оступится.
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