В гонке за путевки в высшую лигу.

Допустив осечку в прошлом туре, футболисты ´Белшины´ поставили себя в трудное положение. Теперь помимо того, что нужно набирать три очка в каждом оставшемся матче, еще необходимо ожидать, что кто-то из участников гонки за первые позиции в турнирной таблице оступится.